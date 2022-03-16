وكيل وزارة الأوقاف: مراكز المصالحة تهدف لمنع وصول الزوجين للمحكمة

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنه يدعو الله أن يبلغنا رمضان آمنين سالمين وأن ينتشر السلام في العالم، مؤكدا أن مراكز المصالحة لمواجهة ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة تم افتتاحها في القاهرة والجيزة، ويتم العمل وفقا للبروتوكول بين وزارة العدل والأوقاف ودار الإفتاء لمواجهة ظاهرة الطلاق.

الأسرة خط الدفاع الأول

وأضاف «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «المحور»، أن الأسرة خط الدفاع الأول في المجتمع لذا تم إنشاء لجان تضم أعضاء من وزارات العدل والأوقاف والإفتاء، وتستقبل الأسر التي لديها شيء من الخلاف لتقريب وجهات النظر بحيث تكون المحاكم آخر شيء يتم اللجوء إليه.

لجان المصارحة الأسرية

وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن الاستعداد لإجراءات الزواج يتم بحسب مبادرة سكن مودة، ولكن لجان المصارحة الأسرية تتم عند وجود شقاق وخلاف من خلال اللجوء إلى الأئمة والشيوخ لتقريب وجهات النظر ولم الشمل ومحاولة منع وقوع الطلاق.

افتتاح أول مركز مصالحة في القليوبية منذ أسبوعين

وافتتحت منذ أسبوعين محافظة القليوبية أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمديرية أوقاف القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار رضا الشاذلي المفتش القضائي بوزارة العدل وعضو لجنة المصالحة الأسرية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.