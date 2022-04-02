عاجل.. الأعلى للإعلام: وقف أول حلقة من مسلسل دنيا تانية وحذف مشاهد زنا المحارم منه

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتمت إذاعتها بالتحايل، وأكد ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

تفاصيل قرار «الأعلى للإعلام» عن مسلسل دنيا تانية

أوضح بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم أن ذلك جاء بناءً على شكوى عاجلة مقدّمة من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تمّت مراقبتها بالفعل، لكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

«الأعلى للإعلام»: لا تجب إذاعة أى مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض

وأكد المجلس الأعلى للإعلام التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.