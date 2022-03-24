الأعلى للإعلام: وقف أي تجاوزات في دراما رمضان.. «مش عايزين إعلانات شحاتة» (فيديو)

قال الكاتب الصحي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن معايير المجلس بشأن الدراما الرمضانية، وضعت منذ عامين، وجرى تطبيقها والعمل بها في الأعوام الماضية.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد: «معايير دراما رمضان لا تتعارض أبدا مع الإبداع، وتشمل البعد عن الشتائم والإيحاءات المثيرة، والسباب»، مردفا «لا يليق أبدا أن تدخل هذه الأمور للمنازل، اعرض صورة المدخن لكن لا تحبب الشباب في التدخين».

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جبر: معاييرنا تنص على البعد عن الضرب والبلطجة

أشار «جبر» إلى أن المعايير تنص على البعد عن مشاهد الضرب والبلطجة، وعدم إظهار أطرافها كأبطال، مردفا «اظهر النماذج السلبية بصورة مسيئة، كي تنفر الناس منها في الواقع».

ولفت «جبر»، إلى أن معايير دراما رمضان نشرت في الجريدة الرسمية، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام لديه صلاحيات كبيرة لوقف أي تجاوزات، وحول ملف الإعلانات الرمضانية قال «مش عايزين إعلانات عن طريق الشحاتة، لا تهين الطفل أو الرجل أو المرأة المريضة، لا يصح أبدا تقديمهم في شكل استجداء».

جبر: بعض ضيوف برامج المقالب يقبل من أجل مبلغ

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «بالنسبة لبرامج المقالب الأمر مرتبط بالضيوف ومدى قبولهم كونها قضية مزدوجة، البعض يقبل وهو يعلم من أجل مبلغ معين، علينا أن نتعاون لإبراز حقيقتها وندعو المشاهدين إلى مقاطعتها»