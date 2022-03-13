رئيس الأعلى للإعلام متحدثا رئيسيا أمام قمة المعرفة بالإمارات

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الدورة السابعة بقمة المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح» يومي 14 و15 مارس الجاري، في مقر إكسبو 2022 دبي.

قمة المعرفة

ومن المقرر أن يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر، كمتحدث رئيسي، في الجلسة الثالثة «دور وسائل الإعلام ومدى تأثيرها أثناء الأزمات» التي تديرها الإعلامية السعودية لجين عمران، بجانب علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، ومايكل بيترز الرئيس التنفيذي لـ«يورو نيوز»، وعلي جابر مدير مجموعة قنوات «إم بي سي».

ووفقا لبيان صادر عن الأعلى للإعلام، تتناول الجلسة مكافحة المعلومات المغلوطة والمضللة، وكذلك الحاجة إلى مصادر موثوقة في الأوقات الحرجة، وكيفية إيصال المعلومة أثناء جائحة كورونا، ودحض نظريات المؤامرة المضللة خلال الأزمات.

أضخم منصة نقاشية معرفية حول العالم

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن الدورة السابعة من قمة المعرفة تشكل أضخم منصة نقاشية معرفية حول العالم، وتعد الأهم من حيث أهدافها الرامية إلى استكشاف فرص وخيارات حماية البشرية في الوقت الحاضر والمستقبل، بعد عامين من تداعيات جائحة ألقت بظلالها غير المواتية على البشرية، وتركت تحديات صحية وسياسية واقتصادية واجتماعية تشتد وطأتها يوما بعد آخر خاصة على البلدان الأقل دخلا.

وأشار «بن حويرب» إلى أنه من من المستهدف أن تكون هذه النسخة من القمة مرجعا إقليميا وعالميا بشأن الممارسات الواجب تبنّيها استناداً إلى المعرفة خلال العقد الجاري للتغلب على مختلف التحديات.

جدير بالذكر، أن الدورة السابعة من «قمة المعرفة» تستضيف أكثر من 50 متحدثا من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لطرح آفاق نقاشية واسعة ومعمقة تتناول الأمن الغذائي وتأثير الأوبئة في المناخ ومستقبل التعليم والصحة العامة والعقلية أثناء الأوبئة ومكافحة الفقر ومدى توافر البيانات واستخدامها والطريق نحو تنمية اقتصاد المعرفة وذلك بهدف بحث تحديات الحاضر والمستقبل من كافة الجوانب واستكشاف الفرص والخيارات التي توفِّرها المعارف من أجل حماية البشرية.