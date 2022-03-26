الأعلى للإعلام ناعيا رجائي عطية: رمزا وطنيا كبيرا ونموذجا في العطاء

ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفقيه القانوني الكبير، والمفكر الإسلامي رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم، وهو يؤدي رسالته في محراب العدالة.

وفاة رجائي عطية

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وجموع المحامين المصريين والعرب، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

رمز وطني ونموذج في العطاء

وقال المجلس في بيانه، إن نقيب المحامين كان رمزا وطنيا كبيرا ونموذجا في العطاء، وله الكثير من المؤلفات التي ساهمت في إثراء الحياة العامة والنقابية.