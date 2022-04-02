مواعيد غلق الورش في رمضان: تطبق حتى انتهاء إجازة العيد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد غلق الورش في رمضان 2022 خاصة بعد إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مواعيد عمل المحلات والمقاهي والورش والمطاعم خلال الشهر الكريم حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وصدور قرار وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن وتضمنت مواعيد عمل المحلات في رمضان مدّ العمل حتى 2 صباحًا.

استثناء الورش على الطرق

وتضمن قرار وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق الورش في رمضان 2022 التزام الورش داخل الكتل السكنية بالعمل يوميًا مع مدّ العمل على يتمّ غلق الورش الساعة العاشرة مساءً ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

أما مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتي نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا فهي تستمر في العمل حتى الساعة 2 صباحًا مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، مع استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبدأ العمل بالمواعيد الجديدة للمحلات من الأمس تزامنًا مع دخول الشهر الكريم، ويستمر تطبيق مواعيد العمل حتى انتهاء إجازة العيد لتلبية احتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

مواجهة أي تجاوزات بشأن مواعيد الغلق

وطالبت وزارة التنمية المحلية من المحافظين متابعة تطبيق مواعيد غلق الورش في رمضان وأيضًا المطاعم والمقاهي والمحلات ومواجهة أي تجاوزات ومتابعة المحافظين الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.