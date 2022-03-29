مواعيد جديدة لغلق المحلات في رمضان 2022.. التطبيق خلال ساعات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة الخاصة بغلق المحلات والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان 2022، بداية من الجمعة المقبل، الذي يوافق اليوم الأول من أبريل، حيث يبدأ شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية السبت المقبل، ومن المقرر استمرار العمل بتلك المواعيد حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل المحلات في رمضان 2022

أضاف قاسم لـ«الوطن»، أنه سيتم الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمد مواعيد عمل المحلات في رمضان، لتغلق في تمام الساعة 2 صباحا، إذ تدخل المقاهي والمطاعم والمولات التجارية ضمن المحال التي ينطبق عليها قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد أن التنمية المحلية، ملتزمة بالتنسيق مع المحافظات، بتنظيم مواعيد عمل المحال فى رمضان، لافتة إلى مد المواعيد سيستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك 2022.

تصريح موائد الرحمن

فيما يتعلق بإقامة موائد الرحمن، أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى التزام الوزارة بالإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن كل من يرغب في إقامة «مائدة رحمن»، عليه التوجه إلى الحى التابع له لإصدار التصريح، مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار قاسم، إلى أن وزارة التنمية المحلية، وجهت برفع درجة الاستعداد داخل المحافظات، بالتنسيق مع الوزارت والجهات المختصة، وتوفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية، ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، مشددا على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة، تتابع باستمرار مع عمليات المحافظات، توافرالسلع الغذائية وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ المتحركة، بالتنسيق مع التموين والغرف التجارية، وغيرها من الجهات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى كل مواطن.