التنمية المحلية تنظم ورشة عمل متخصصة لـ 157 متدربا من خريجي دورات TOT

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين، مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات للآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، والاستعانة بهم كمدربين في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة والمحافظات، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات، ويضم ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لأعوام (2019-2020-2021) وذلك لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي 2022 / 2023، و يستفيد من ورشة العمل 157 متدرباً من جميع المحافظات.

خلق عناصر قادرة على الإدارة الجيدة

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن دورات الـ (TOT ) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في خلق عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة، وتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات، خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين، وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني، وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الورشة تهدف إلي تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوى العلمي والفني واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة، بالإضافة إلى التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها ( دليل مدرب ودليل متدرب ودليل التطبيقات والأنشطة)، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة حال إدراجها في الخطة التدريبية.

ومن ناحية أخرى، احتفلت وزارة التنمية المحلية بانتهاء فعاليات ورشتي العمل المتخصصتين لرفع كفاءة وقدرات الكوادر المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة «حياة كريمة»، الأولى، لرؤساء المراكز والمدن المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، وورشة العمل الثانية لمنسقي وحدات حياة كريمة ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي «تنمية مديري وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، مستوى متقدم»، واستفاد منها 144 متدربا من جميع المحافظات.