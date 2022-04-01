وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة و مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات ، وأشار التقرير إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلي محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه وذلك في إطار العقود الموقعة بين الوزارة ووزاة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام يعد المصنع الثانى الذي يتم تسليمه للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة وذلك بعد تسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية والذى تم إنشاءه بأحدث التكنولوجيات الألمانية والهولندية وبطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظة الدقهلية جاري الإنتهاء من إنشاء مصنعيين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في مدينتي ميت غمر والمنزلة بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه ، كما أنه جارى الإنتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا .

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى أن مصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج مقام علي مساحة 10 أفدنة ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمية 20 طن/ساعة مقسم الى خط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالاضافة الى المعدات المتحركة ، مشيراً إلي أن المصنع تم تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة اللازمة من بينها (حفار بكباش ماركة دوسان ولودر تلسكوبي ماركة بوب كات و جرار ماركة بيلاروس وماكينة تقليب السماد ماركة سكارب وشاحنة مقطورة ماركة ماز ومقطورة الرش والترطيب ومكبس المعادن ومكبس الورق والقماش ومقطورة 6:4 طن صندوق قلاب ، كما يتكون المصنع من المنشآت التي تشمل ( مبنى الإدارة والعمال - غرفة الحارس - غرفة الميزان –غرفة المحول - غرفة المولد - ورشة الصيانة - مظلة السيارات – مظلة المعدات - مظلة الخط الميكانيكى) والمصنع بالكامل محاط بسور خرسانى.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظة سوهاج شهدت تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 11 محطة وسيطة متحركة بمدن (جهينة – المراغة - غرب سوهاج - شرق سوهاج – ساقلتة - جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة - أخميم) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات حوالي 81 مليون جنيه، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج تبلغ حوالي 191.5 مليون جنيه.

كما أشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات بإجمالى تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجارى استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه ، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على إستكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه.

وفيما يخص إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات ، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء عدد 62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف محافظات الجمهورية .

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة ، أشار التقرير إلي أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحى آمن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه ، حيث تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه .

وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية عن تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينتي العريش وبئر العبد إلي محافظة شمال سيناء للمساعدة في نقل التولد اليومي من المدينتين وذلك بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه ، وتضمنت المعدات عدد (2) سيارة ماركة مرسيدس طراز مجهزة برافعة خطافية وعدد (4) حاوية قمامة سعة 24م3.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم حالياً إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العريش وبئرالعبد بتكلفة 41 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الأمن من المخلفات بتلك المدن.