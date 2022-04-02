حكم صوم رمضان .. الإفتاء: يغفر ما تقدم من الذنوب

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صوم رمضان في أكثر من موضوع منشور على موقعها الرسمي أو عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وقد غردت الدار اليوم في تدوينة عبر صفحتها موضحة أن الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص؛ لأن الصائم يعلم أنه لا يطَّلع أحد غير الله تعالى على حقيقة صومه، وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل.

حكم صوم رمضان

وأشارت دار الإفتاء أيضا بخصوص حكم صوم رمضان قائلة إن الصائم لا يمنعه عن الفِطْر إلا مراقبة الله تعالى عليه، ولا يحثه على الصوم إلا رضاء الله، والنَّفْسُ إذا تعايشت مع هذه الرؤية صارت متحلية بالإخلاص، ويشير إلى هذا المعنى الحديث القدسي: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

فضل صيام شهر رمضان

وبالإضافة إلى حكم صوم رمضان، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن من فضل الصيام ما يلي:

1- ركن من أركان الإسلام.

2- في الحديث النبوي من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه.

3- في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

وبيّنت الدار بعض مكروهات الصيام في الفيديو الآتي:

استطلاع هلال رمضان لعام 1443هـ

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ نتيجة استطلاع هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الجمعة الموافق 29 شعبان 1443 هجريا، وقالت الدار إنه قد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان، وأن اليوم السبت 2 أبربل 2022 هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.