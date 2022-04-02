تعيين وكيل وزارة السياحة مساعدا للوزير للوعي لمدة عام

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك بجانب قيامه بمهام وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، التي تم تكليفه بها أوائل الشهر الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع المصري، لاسيما الأطفال والشباب، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

مهام مساعد وزير السياحة للوعىي

وتتضمن مهام مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية التنسيق بين جميع هيئات وفرق عمل الوزارة في ملف التوعية السياحية وتنشيط السياحة الداخلية، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج للفئات المستهدَفة كطلبة المدارس والجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات المختلفة، على أن تشتمل هذه البرامج ندوات تعريفية ورحلات تعريفية وورش عمل وغيرها من أدوات الاتصال والتوعية، وكذلك الإشراف على إنتاج المحتويات المختلفة، سواء المطبوعة أو الإلكترونية أو التليفزيونية أو العلمية والتربوية اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.