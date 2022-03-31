وزير السياحة يتابع مستجدات أعمال تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير

عقد وزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا، بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية.

كما حضر الاجتماع، الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف العام على صندوق السياحة، والأستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والأستاذة ساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، وممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير.

استعراض التجهيزات

وفي بداية الاجتماع، قدم ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بـ المتحف، عرضا تقديميا استعرضوا خلاله الموقف التنفيذي للتجهيزات اللازمة التي يتم إعدادها لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور تتضمن آخر التصميمات ومخططات التشغيل الخاصة بأماكن تشغيل الخدمات بالمتحف.

وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف في التوقيتات المحددة تمهيدا لافتتاح المتحف.