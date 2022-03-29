مدارس السياحة والفنادق في مصر.. دراسة عملية وفرص عمل واعدة للطلاب

بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، كثيرا ما يصاب ولي الأمر قبل الطالب، بحيرة شديدة، لأن القاعدة التي استقرت في أذهان أولياء الأمور لسنوات طويلة، تقول إما «ثانوية عامة» بعد الإعدادية أو «دبلوم»، وكلاهما يضع ولي الأمر في حيرة، لأن الأولى «بعبع»، والثانية «شهادة وخلاص»، لكن وزارة التربية والتعليم، أنهت كل هذه الأمور، بفتح مدارس عديدة موازية للثانوية العامة، ونابعة من التعليم الفني، منها مدارس السياحة والفنادق، والكمبيوتر، التي توفر للطالب فرصة عمل بعد التخرج براتب مجزي.

تقبل مدارس السياحة والفنادق، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، بحد أدنى 140 درجة، بعدها يخضع الطالب لمقابلة شخصية وكشف طبي للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو إعاقات تمنعه من التكيف مع طبيعة الدراسة العملية بالمدرسة، فتقول مرفت الشال، مديرة المدرسة: «القبول يتوقف على مجموع الطالب واجتيازه للمقابلة الشخصية والكشف الطبي»، موضحة أنه يتم تدريب جميع الطلاب خلال فترة الدراسة سواء من داخل المدرسة أو في الفنادق والمطاعم الخارجية.

فروع الدراسة المتاحة

بعد قبول الطالب في المدرسة، تبدأ الدراسة التي تشمل مواد في ثلاثة فروع الأول هو المواد الثقافية مثل مادة اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والثانية هي المواد الفندقية مثل مادة الخدمات والعلاقات وشركات السفر وفن الخدمة وفن الطهي، أخيرا المواد التجارية مثل المحاسبة والأعمال، بحسب حسام سليمان، المشرف العام على الدراسة.

لا يقتصر القبول في مدارس السياحة والفنادق على محافظة بعينها لأنها تقبل الطلاب من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بحسب ما رواه «سليمان» لـ«الوطن»، أن مؤكداً أنه يتم التعاقد مع العديد من الفنادق والمطاعم لتدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة ثم يحصل الطالب على فرصة عمل بعد التخرج مباشرة من خلال مكاتب التوظيف الموفرة بالمدارس».

الخدمات السياحية

مدارس السياحة والفنادقة بها ثلاثة أقسام أساسية الأول هو قسم المطبخ والثاني قسم الخدمات السياحية والثالث قسم المطعم، يختار الطالب التخصص في السنة الثانية من الدراسة، فيؤكد حسام سليمان: «الدراسة 3 سنوات الأولى عامة الثانية والثالثة تخصص بعدها يحصل الطالب على شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم تؤهله سواء للعمل في الفنادق أو الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والمعاهد الحكومية والخاصة».

وأكد علاء أبوغالي، المشرف على الدراسة في المدارس السياحة والفنادق، أن التدريب أثناء الدراسة بمقابل مادي يصل إلى 2500 جنيه شهرياً من الفندق أو الشركة التي يتم فيها تدريب الطلاب.