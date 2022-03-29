السياحة تحدد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات السياحية في رمضان 2022

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرار وزاريا بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحيا خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد فتحها يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتُغلق الساعة الثانية صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 أبريل المقبل، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

يذكر أنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 مارس الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحا.