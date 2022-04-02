برنامج «الصالحون» على راديو مصر يستعرض سير آل البيت: يقدمه الإعلامي رامي سعد

ضمن خريطة برامجها في شهر رمضان المبارك، تقدم إذاعة راديو مصر برنامج «الصالحون» في السابعة والثلث مساء بعد الإفطار، على مدار شهر رمضان.

وتستغرق مدة الحلقة من برنامج «الصالحون» 5 دقائق، ويقدمه الإعلامي رامي سعد.

«الصالحون» يعرض سير آل البيت ومساجدهم في 30 حلقة

ويجري في كل حلقة الحديث عن شخصية من آل بيت رسول الله عليه وسلم، إضافة إلى حديث عن المساجد الشهيرة في مصر والتي تحمل أسماء آل البيت في مصر، وما يرتبط بتلك المساجد من قصص كثيرة حول إنشائها والحالة الروحية التي تتميز بها تلك المساجد.

ومن أبرز شخصيات آل البيت الذين سيجري تناول سيرهم الطاهرة في برنامج «الصالحون» على إذاعة راديو مصر في رمضان، سيدنا الحسين بن على رضي الله عنه، والسيدة زينب بنت على رضي الله عنها، وسيدي علي زين العابدين، والسيدة سكينة والسيدة رقية، وغيرهم ممن تزخر بهم مصر وتنتشر أضرحتهم في القاهرة ومختلف أنحاء مصر.

ومن أقطاب الصوفية تتناول حلقات برنامج «الصالحون» سير أبي الحسن الشاذلي والمرسي أبوالعباس والسيد أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي وأبوالحجاج الأقصري.

رامي سعد: سعيد بأن تكون إطلالتي في رمضان عبر برنامج «الصالحون»

وبرنامج «الصالحون» من إعداد سهام حسن وتحت إشراف أميمة شكري، رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة بماسبيرو.

ويقول الإعلامي رامي سعد، مُقدم برنامج «الصالحون» المذيع بإذاعة راديو مصر، إن فكرة البرنامج لاقت قبولاً فور عرضها على قيادات الإذاعة، لما يتمتع به آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم من محبة كبيرة في قلوب المصريين والمسلمين عمومًا.

ويضيف الإعلامي رامي سعد أنه سعيد بأن تكون إطلالته في رمضان هذا العام من خلال تقديم برنامج «الصالحون».