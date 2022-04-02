هل سرعة الإنترنت بطيئة في شهر رمضان؟.. مسؤول يجيب

يشهد شهر مضان المبارك من كل عام، إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت بشكل كبير، وذلك لمشاهدة الأعمال الفنية والدرامية التي يتم عرضها طول الشهر، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب وفيس بوك».

ويتوقع العديد من المستخدمين أن الإنترنت سيشهد التباطئ خلال شهر رمضان نظرًا لهذا الإقبال، وهو ما نفاه مسؤولوا شركات الاتصالات الذين أكدوا على أن خدمات الإنترنت في رمضان لن تتأثر بالضغط عليها.

ضخ استثمرارت كبيرة فى تطوير وتحديث البنية التحية

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن شركات الإنترنت ضخت استثمرارت كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في تطوير وتحديث البنية التحية لها، لذلك لن تتأثر خدمات الإنترنت في رمضان رغم الضغط الكبير الذي تتعرض له الشبكات.

وأضافت المصادر، أن شهر رمضان فى عام 2020 كان من أكثر الشهور استخدمًا للإنترنت، وذلك لعدة أسباب أبرزها حالة الإغلاق التي تعرضت لها البلاد خلال جائحة كورونا، وظل الناس في منازلهم لفترات طويلة يعتمدون على الإنترنت في الدراسة والامتحانات ومشاهدة البرامج والمسلسلات الترفيهية، حيث رصد جهاز تنظيم الاتصالات زيادة في الاستهلاك بلغت حوالي 90% مقارنة بالشهور السابقة، ومع ذلك لم تتأثر الخدمة ولم يشتكي المستخدمين من بطئ الإنترنت.

شراء تردادت جديدة وعمل صيانة للبنية التحتية

وأوضحت المصادر أنه على مدار عام 2021 استثمرت الشركات بشكل كبير في بنيتها التحتية، وقررت شركات المحمول شراء تردادت جديدة، فيما أعلن تنظيم الاتصالات مضاعفة أعداد أبراج بث الخدمة، مما ينعكس على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في الأيام كافة خصوصًا أيام شهر رمضان المعظم.

وأكدت المصادر على أن مقدمي الخدمات قاموا بعمل صيانة شاملة للبنية التحتية على مدار الشهر الماضي، وذلك استعدادا للضغط المتوقع على الشبكات خلال شهر رمضان حتى لا يتعرض المواطنين لمشكلات أثناء استخدمهم الإنترنت.