درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2022.. منخفض سوداني ورياح خماسين

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كافة مدن ومحافظات مصر اليوم، ما جعل المواطنين يتساءلون عن درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2022، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال شهر أبريل الجاري، ودرجات الحرارة التي تسود على كافة الأنحاء، مع مقارنة شهر أبريل هذا العام بالسنوات الماضية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2022، إذ أنه من المنتظر أن يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خاصة العظمى أثناء ساعات النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس حار على معظم فترات النهار، وترتفع درجات الحرارة الصغرى تدريجيا ليسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2022

وعن منخفض السودان المتوقع خلال الفترة المقبلة، فمن المنتظر أن يزداد نشاط منخفض البحر الأحمر، ما يؤدي إلى وجود حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تؤثر أحيانًا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2022، كالتالي:

- القاهرة: تسجل أعلى درجة حرارة عظمى بها 30 درجة مئوية.

- الإسكندرية: تسجل أعلى درجات حرارة عظمى بها 25 درجة مئوية.

- مطروح: تسجل أعلى درجات حرارة عظمى بها 22 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: تسجل أعلى درجات حرارة عظمى بها 31 درجة مئوية.

- - أسيوط: تسجل أعلى درجات حرارة عظمى بها 34 درجة مئوية.

- الأقصر: تسجل أعلى درجات حرارة عظمى بها 37 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يزداد نشاط المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الحدود الغربية للبلاد، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتكون العواصف الترابية أحيانا، وهو ما يعرف برياح الخماسين ومعها تنخفض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية المكشوفة.