برعاية وزارة الهجرة.. ملتقى الخير ينظم احتفالية بيوم اليتيم

تحت رعاية وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظمت مؤسسة ملتقى شباب الخير للمصريين بالخارج للتنمية، احتفالية بمناسبة «يوم اليتيم»، تحت شعار «مافيش يتيم ما بينا»، وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات.

تأتي الاحتفالية، ضمن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تحرص على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.

مسابقات عديدة وهدايا وتوزيع مواد غذائية على الأيتام

تعد الاحتفالية، هي الثانية على التوالي، والتي تنظمها المؤسسة ضمن أنشطتها، حيث تتضمن أنشطة الكرنفال مسابقات عديدة وهدايا وتوزيع مواد غذائية على الأيتام والمستحقين من الحضور، وكذلك وجبات غذائية، والمساهمة في زواج 5 يتيمات من حي الأسمرات وتكريم 30 أما مثالية، بالتعاون مع جمعية أحباء مصر، وإهداء الأيتام شهادات تقدير وبطانيات وكراتين غذائية.

أحيا الحفل الفنان نجم برنامج فويس كيدز وسفير مؤسسة ملتقى شباب الخير الفنان يوسف فرج، وشاركه الفنانة شريهان عرفة، وتستهدف المؤسسة توزيع 1000 كرتونة غذائية، ضمن المبادرة ذاتها.

وفي ختام الفعاليات، توجه هانى كمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى المصريين بالكويت بالشكر لوزارة الهجرة لدعمها الدائم ورعايتها لأنشطة المؤسسة، التي تهدف لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مثمنا جهود الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية بحي الأسمرات، والدكتور عبد الحليم هارون مدير الموارد البشرية بالمدينة.

وكرمت المؤسسة رئاسة حي الأسمرات، ووزارة الداخلية، ونجوى الجميل، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالمقطم، وماجدة علي مدير الجمعيات بالمقطم، وتهانى البرتقالي رئيس جمعية أحباء مصر، واختتم اليوم بتكريم الحضور وصورة جماعية للحضور.

وقال محمود طلعت، أمين صندوق المؤسسة، إن الموسسة تسعى جاهدة لتوفير الموارد بهدف دعم «حياة كريمة» لأهالي القرى الفقيرة والعشوائيات، وأن مثل هذه الكرنفالات هدفها رسم البهجة والسرور على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان المعظم ولدى المؤسسة خطة توزيع للمستهدف من الكراتين للأسر الأكثر احتياجا على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والفيوم مرحلة أولى من خطة عام 2022.