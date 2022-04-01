رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الهجرة تشارك في حفل تتويج فنانة الأوبرا فرح الديباني بوسام «فارس» من فرنسا

كتب:

الوطن
11:46 ص | الجمعة 01 أبريل 2022
وزيرة الهجرة تشارك في حفل تتويج فنانة الأوبرا فرح الديباني بوسام «فارس» من فرنسا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من رموز الدبلوماسية والفن والثقافة، في حفل تقليد الفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني بوسام «فارس» بدعوة من مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، وذلك تقديرًا لمساهمتها الثقافية كأول سوبرانو عربية محترفة في أوبرا باريس.

رسالة شكر وتقدير لفرح

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، رسالة شكر وتقدير لفرح على نجاحاتها، مشيرة إلى أنها فخر لكل المصريين بالخارج وخير ممثل لوطنها؛ بما تقدمه من فن راق وعلى مستوى عال في الاحتراف، مشيدة بدور والديها العظيم ودعمهما لابنتهما حتى أصبحت فنانة عالمية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها لدعوة السيد سفير فرنسا بالقاهرة، للمشاركة في أمسية تكريم ابنة من أبناء المصريين بالخارج، بأرفع الأوسمة الفرنسية، والذي يمنح لأصحاب الإسهام الإنساني والثقافي، مشيدة بما يقدمه أبناؤنا بالخارج من أمثلة رائعة للنجاح والتميز في كل المجالات.

كما أوضحت الوزيرة أن ما تقدمه فرح من فن رفيع يقرب شعوب العالم، ويذيب الفوارق بين الثقافات؛ ما يسهل اندماج الشعوب في المجتمعات كافة.

فرح أحد نوابغ غناء السوبرانو حول العالم

وفي كلمته، قال مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، إن فرح التي تجيد خمس لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، تعد من نوابغ غناء السوبرانو حول العالم، وتعد نموذج فريد للروابط الثقافية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أنها امتداد لأثر عظماء الفن من الشرق في فرنسا مثل أم كلثوم وفيروز وداليدا، التي ولدت مثل فرح بمدينة الإسكندرية، وحققت مكانة عالمية في فرنسا، مؤكدًا إيمانه بأنها سوف تتبوأ أعلى الأماكن في عالم الغناء الأوبرالي، ومشيرًا إلى أنها تعد أيقونة يحتذى بها.

ومن جانبها، أعربت فرح عن سعادتها وفخرها بالتكريم، مؤكدة على أن رحلتها لم تكن سهلة واحتاجت لجهد كبير، وتكريمها هذا يعكس ما تلمسه من دعم وحب وتشجيع من الحضور الذي يمثل مجتمع الفن والثقافة والدبلوماسية والأسرة التي أسست فيها كل القيم وحب الإبداع ودعمتها حتى وصلت إلى أوبرا باريس، مشيدة بالروابط الثقافية بين مصر وفرنسا وضرورة توطيد العلاقات الثقافية بصورة تعكس عمق حضارتهما وعراقتها.

{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}
{"description":"\u0634\u0627\u0631\u0643\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u064a\u0631\u0629 \u0646\u0628\u064a\u0644\u0629 \u0645\u0643\u0631\u0645 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f\u060c \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u0648\u0634\u0626\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u060c \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631\u0629 \u0631\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0637 \u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a \u0648\u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0648\u0632 \u0627\u0644\u062f\u0628\u0644\u0648\u0645\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0646 \u0648\u0627\u0644\u062b\u0642\u0627\u0641\u0629\u060c \u0641\u064a \u062d\u0641\u0644 \u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0646\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0628\u0631\u0627\u0646\u0648 \u0641\u0631\u062d \u0627\u0644\u062f\u064a\u0628\u0627\u0646\u064a \u0628\u0648\u0633\u0627\u0645 &quot;\u0641\u0627\u0631\u0633&quot; \u0628"}

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة تشهد طرح أسهم شركة «سويفل» في بورصة «ناسداك» الأمريكية

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بكندا للتعاون الرقمي في قطاع الصحة

وزيرة الهجرة: مجمع الفلك إنجاز غير مسبوق ويعكس الاهتمام بأصحاب الهمم

عاجل.. تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية: سجن مشدد وغرامة تصل لمليون جنيه

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرا مصريا في الصناعات الخضراء بأستراليا

الهجرة: 102 طالب عائد من أوكرانيا لم يستوفوا شروط التخصص بالجامعات المصرية
بقلم الوطن