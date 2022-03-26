أسامة الأزهري ناعيا رجائي عطية: قدم نموذجا في العطاء المهني

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة صحية في أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة.

نموذج في العطاء المهني

وقال الأزهري، في بيان أصدره اليوم، إن رجائي عطية قدم نموذجاً في العطاء المهني، وأثرى الحياة النقابية والساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير.

وتوجه «الأزهري» بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محافظ الجيزة ينعي رجائي عطية

كما نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محمد رجائي عطية، وتقدم المحافظ وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة رجائي عطية

وتوفى رجائي عطية نقيب المحامين، داخل محكمة إمبابة في الجيزة، بعد أن حرص على مساندة زملائه وحضر للمرافعة بنفسه، إلا أنه في أثناء الجلسة تعرض لحالة إغماء، ونُقل على الفور إلى مستشفى الصفوة بمدينة السادس من أكتوبر، وتمت محاولة إسعافه، بحسب ما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.