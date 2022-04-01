أسامة الأزهري: «الحق المبين» يوجه رسالة لكل أب وشاب وأسرة عربية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن برنامج الحق المبين يخوض حربًا شرسة في سبيل حماية الوطن، وتحصين العقول، وغيرة على الوطن وعلى الشرع الشريف المنزه المطهر من أن تتلاعب به الأهواء والعقول، وأن تدهس قيمته تحت أقدام الدماء والصراعات والخلافات، لافتًا إلى أن البرنامج هو تسجيل لموقف علمي باسم الأزهر الشريف، وجامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في المغرب ومحاضر العلم في مورتانيا واليمن والعرق والشام والقوقاز وغيرها.

الأزهري: مدارس العلم اتفقت على تدريس الشريعة بصورة مؤتمنة

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته في برنامج «الحق المبين» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع عبر فضائية «DMC» أن مدارس العلم اتفقت على أن تدرس علوم الشريعة بصورة مؤتمنة وصادقة لم تسبب في اضطراب البلاد، أو إراقة الدماء أو لإيقاع الناس في الفرقة أو النزاع أو تسارع وتيرة التفكير بين الناس، بل علمت الناس الأمانة ونشرت النبوة ومكارم الأخلاق، ودفعت الناس للعلم، وجمعت شملهم على الحب والرحمة وخدمة العباد والبلاد.

الأزهري: الحق المبين يوجه الرسالة لكل أب مصري وعربي

وأشار «الأزهري» إلى أن هناك عصورًا عصفت بقيمة الدين وأساءت له، والبرنامج يوجه رسالة لكل أب مصري وعربي وكل بيت وشاب وطفل، بأن هناك تصورات كاذبة تشوه صورة الإسلام ويجب علينا أن نطوى الصفحة عن 80 سنة ماضية من الفكر المتسلط على الشرع والبلاد والعباد، بكل من فيها من حسن البنا وسيد قطب والظواهري وكل رموز التيارات السلفية والإخوانية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الإسلام جاء رحمة من الله، وقال لنبيين كريمين وهما يناقشان رجل أدعى الألوهية فقولا له قولًا لينًا لعله يتذكر أو يخشى، موضحًا أن ما نشأ عليه المصريون في مصر من معالم الدين ليس انهيارًا للدين حتى تأتي تلك التيارات، وتدعي أن الدين كاد أن يضيع، لولا أن جاء حسن البنا وأعوانه، لافتًا إلى أن ذلك يعد افتراءً على الدين والشريعة.