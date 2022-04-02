أشرف قاسم في «كلم ربنا»: زيارة محمود الخطيب ليا في مرضي فرحتني كتير

استهل الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أولى حلقات برنامج «كلم ربنا» في موسمه الثالث، على راديو «9090»، بالحديث عن أن الكلام مع الله هو كل أنواع المناجاة، كما ذكر أن برنامجه ليس دينيا، بل فكرة إنسانية مفادها أن الكلام مع الله لا يحتاج وسيطا ولا مرتبط بالدين أو بوظيفة بعينها، ولا يحتاج كلاما مرتبا، «الكلام مع الله محتاج قلب حاضر، بجانب لحظة خضوع مع حالة خشوع، وقتها هتلاقي ربنا موجود، خلال شهر رمضان ويوميا هيكون معانا ضيف، هيحكي فيه عن موقف مؤثر كلم فيه ربنا، شعر فيه أن ربنا عز وجل سمعه واستجاب له».

أشرف قاسم أول ضيوف «كلم ربنا» مع أحمد الخطيب

وأعلن «الخطيب»، أن أول ضيف له في البرنامج أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك سابقًا ومنتخب مصر، إذ تعرض مؤخرًا لأزمة صحية عنيفة، حيث أصيب بالالتهابات المزمنة في العضلات، ويحتاج علاجا باهظ التكاليف، وهذا العلاج ليس متاحا بسهولة، «أشرف قاسم سيتحدث عن أكبر موقف مؤثر في حياته وتحدث فيه مع الله عز وجل».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ «أشرف قاسم»

«في أوقات معينة بحس أن ربنا مش بيرد عليك لكن بيديلك علامات، العلامات دي عبارة عن حاجة تحس أن ربنا راضي عنك فيها، حتى في أشد الأوقات اللي مرت على الواحد»، هكذا بدأ أشرف قاسم، سرد الموقف الذي تحدث فيه مع الله، إذ ذكر أنه يعاني منذ 6 سنوات من تعب معين في قدمه، ولم يشعر بها أحد سوى في الفترة الأخيرة فقط، «كنت بتكلم مع ربنا كتير، زوجتي ربنا يخليهالي يعني كانت دائما بتحرص أني احنا الاثنين نحرص نقوم نصلي قيام الليل، لكن الفترة الأخيرة بقيت أصحى من غير ما حد يشعر بي أصلي ركعتين وأناجي ربنا»، موضحًا أنه كان يناجي الله من أجل أنه لا يريد أن يشعر بالآلام، «مكنتش عاوز أحس بالآلام دي، بس كنت بقول لو ربنا كاتب لي الخير في مرضي، فأنا راضي، بس مكنتش عاوز أحس بالآلام».

تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ «أشرف قاسم» أثناء وعكته الصحية

وعن زيارة محمود الخطيب له، ذكر أشرف قاسم، أن الزيارة كانت بمثابة زيارة من أخ كبير، وكان الخطيب يعاني من نفس الأزمة الصحية التي يعاني منها، «أنا في وقت مرض الخطيب مرحتش ليه ولم أزوره، كنت عاوز أتواصل معاه بس كان فيه صعوبة عشان هو دائما كان في سفر للخارج، دي حاجة تحترم جدا، أنا زاملت محمود الخطيب في منتخب مصر، وكنا زمايل في بطولة 1986، وجوده معايا وسؤاله الدائم عليا دي حاجة تحترم جدا وبشكره عليها جدا، زيارته فرحتني كتير، وفيه ناس كتير جدا كانت عاوزه تجيلي بس كنت بعتذر عشان مكنتش موجود في البيت، بس وأنا في المستشفى الشهر اللي فات جالي أيمن يونس، واتصل بيا هشام يكن وحازم إمام وغيرهم».

وحقق برنامج «كلم ربنا» نجاحًا لافتًا في المواسم السابقة، إذ يستضيف البرنامج الذي يذاع يوميًا خلال شهر رمضان؛ 30 شخصية سياسية ودينية وفنية واجتماعية ورياضية يتحدث فيها كل ضيف عن لحظة صعبة تساقطت فيها دموعه وتحدث خلالها مع الله راجيًا ومكسورًا، كما يشهد البرنامج، الظهور الإذاعي الأول لعدد من المشاهير خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي تحدث لأول مرة عن لحظات صعبة عاشها في حياته وهي وفاة والدته وشقيقته التي تركت وفاتهما أثرًا عميقًا بداخله