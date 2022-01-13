أحمد الخطيب: منتدى شباب العالم أصبح يتحدث باسم الإنسانية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن منتدى شباب العالم يعتبر تأكيدا من الدولة المصرية على الاعتماد على دور الشباب، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة كان لديها أزمة كبيرة في التعامل مع الشباب، إذ أنها كانت تُقصيهم.

الدفع بالشباب في المناصب القيادية يقوم على العلم وليس السياسة

وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن دولة 30 يونيو تقدمت عمليًا وبشكل واضح نحو الشباب، حيث دربتهم وعلمتهم، وتم التأكيد على أنهم قيادات مستقبلية، وأنشات أكاديمية وطنية للتدريب، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم فكرة جديدة تقول بوضوح إن الدولة المصرية الجديدة تعمل مع ولصالح الشباب وتدربهم وتعلمهم، وأن الدفع بالشباب في المناصب القيادية يقوم على العلم وليس السياسة، فكلهم متخصصون وعلاقتهم بالسياسة طبيعية، ومنهم المهندس والطبيب والأستاذ الجامعي والصحفي والباحث والصيدلي.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم، عنوان مباشر وصريح، فحواه أنّ دولة 30 يونيو تعمل مع الشباب وتؤهلهم علميا نحو الإدارة، وتقلد المناصب والسلطات، وهذا النهج لم يكن موجودا من قبل، لافتًا إلى أن حضور افتتاح النسخة الرابعة من المنتدى، كان على أعلى مستوى، مثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الأمم المتحدة من الشباب، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وهو اعتراف يقيني ومباشر بدور وأهمية المنتدى.

وأكد الخطيب على أن منتدى الشباب لم يولد بالصدفة، ومنذ يومه الأول وهو يعي دوره الإقليمي، حيث خرج من مصر إلى الإقليم وأفريقيا والعالم، كما خرج بتوصيات عالمية، على غرار ما حدث في هذه النسخة من دعوة منظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، وهذه لمحة إنسانية تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي فإن المنتدى يقدم توصيات لحل مشكلات كبرى في العالم، ولم يعد محليا أو إقليميا، بل صار فكرة دولية كبيرة.

مصر أصبحت قبلة العالم

وأكد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، على أن نصف مليون شاب طلبوا المشاركة في نسخة هذا المنتدى، وهو ما يؤكد أنّ مصر أصبحت قبلة العالم، وصارت فكرته تكبر يوما عن يوم، إذ أن كل شباب العالم أصبحوا على علم كبير به، حيث أصبح رمزا عالميا، إذ أوصى بعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية، لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والدول الأكثر فقرا، وبالتالي المنتدى أصبح يتحدث باسم الإنسانية.

تأهيل الشباب وإدماجهم في دولاب الدولة.. فكرة صانع القرار

وأشار أحمد الخطيب، إلى أن تأهيل الشباب علميا وإداريا وإدماجهم في دولاب الدولة، فكرة صانع القرار بالدرجة الأولى، مشددًا على أهمية تأهيل الشباب: «الدولة تؤكد يقينا أنها مؤمنة بدور الشباب، بدليل تمثيل الشباب بشكل واسع في مجلس النواب ونواب المحافظين والمناصب القيادية».

وأردف «الخطيب»: «يكفي منتدى الشباب والقائمين عليه أنهم قدموا فكرة صارت رمزا لدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي مشروع حياة كريمة، الذي يغير وجه مصر».