الطفلة «ريما» عن إعلانها مع كريم عبدالعزيز: قالي النجمة هتصور معايا

ثنائية مختلفة عن باقي الفنانين المشاركين في إعلانات موسم رمضان 2022 بين النجم كريم عبدالعزيز والطفلة ريما مصطفى، والتي خطفت القلوب كعادتها بآداءها في أي عمل تشارك فيه، وقدمت مع الفنان الكبير ثنائية مبهجة في إعلان إحدى المدن الجديدة.

كواليس مشاركة «ريما» مع كريم عبدالعزيز في الإعلان كشفتها في حديثها مع «الوطن»، موضحة أن تصوير الإعلان استغرق نحو 5 أيام قضتهم في أجواء من المحبة مع فريق عمل الإعلان.

كواليس إعلان كريم عبدالعزيز

العمل مع كريم عبدالعزيز، «يجنن» بحسب ما وصفته «ريما»، معبرة أنها شعرت بالسعادة خلال العمل معه، موضحة: «على الرغم إني كنت بصحى بالعافية بس كنت فرحانة إني رايحة هناك».

أول جملة قالها كريم عبدالعزيز للفنانة الطفلة فور رؤيته له في كواليس التحضير للإعلان كانت: «الفنانة ريما بنفسها جاية تصور معايا»، حسبما ذكرت الطفلة، إذ كان أجواء العمل معه لطيفة بالنسبة لها.

اختيار «ريما» للمشاركة مع كريم عبدالعزيز، في الإعلان جاء من قبل سعدي جوهر، والذي قدمت الطفلة معه أحد الإعلانات السابقة، وكذلك المخرج تامر محسن الذي يعتبر هو مكتشف موهبتها، وشاركت معه في أكثر من عمل سابق، حسبما ذكرت والدتها، مضيفة أنه من المخرجين المتواضعين والمحترفين، وصاحب رؤية مختلفة.

وتعتبر الطفلة «ريما» من الفنانين الصغار الذين دخلوا القلوب في وقت قصير، إذ تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي بدورها في مسلسل خلي بالك من زيزي مع النجمة أمينة خليل، وأصبحت جملتها الشهيرة في المسلسل «يا فلاحة» تستخدم كوميكس.