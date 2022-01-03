أمير كرارة يدعم كريم محمود عبد العزيز قبل عرض فيلمه: أجمد واحد في 2021

قدم الفنان أمير كرارة رسالة دعم، إلى الفنان كريم محمود عبد العزيز قبل عرض فيلمه الجديد «من أجل زيكو» في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل.

أمير كرارة لكريم محمود عبد العزيز: الكيمو الجامد

ونشر أمير كرارة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» بوستر الفيلم الخاص بكريم عبد العزيز، عبر خاصية الاستوري، وعلق عليه قائلا: «أجمد واحد في 2021، الكيمو الجامد».

أبطال فيلم من أجل زيكو

يضم فيلم «من أجل زيكو»، عددًا من كبار النجوم، أبرزهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، فضلا عن ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

الغزالة رايقة تحقق 7 ملايين مشاهدة

كما طرح صناع عمل الفيلم الأغنية الدعائية للفيلم، التي تأتي بعنوان «الغزالة رايقة»، وحققت نجاحا كبيرا وحصدت مشاهدات عديدة وصلت إلى 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وقام كريم عبد العزيز خلالها بالغناء مع الطفل محمد أسامة.

كريم محمود عبد العزيز يشارك في فيلم «موسى»

كما كان يعرض للفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي الفترة الماضية، فيلم «موسى»، وهو أول فيلم مصري يتحدث عن الروبوت، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدر قائمة الإيرادات.

أبطال فيلم موسى

شارك في بطولة فيلم «موسى» كل من: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد جمعة، وصلاح عبد الله، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد العوضي، صبري فواز، ومحمد لطفي، وأحمد حاتم .