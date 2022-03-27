إعلانات رمضان تجمع محمد منير مع شيرين عبد الوهاب وإليسا مع تامر حسني

بدأت شركات إنتاج الإعلانات تنفيذ أفكارها التي كانت تعمل عليها طوال الأشهر الماضية وذلك استعدادا للموسم الرمضاني المقبل، فيشارك عدد كبير من الفنانين في الإعلانات سواء بأغاني ديو مثل الحال في إعلان أحد المنتجعات السكانية والتي يغني به كل من إليسا وتامر حسني سويا، ويضم الإعلان عددا كبيرا من النجوم المصريين.

ويبدو أن الإعلانات ستجمع أكبر الفنانين سويا، فانتهى محمد منير من تسجيل أغنية مع شيرين عبد الوهاب وستكون لصالح أحد البنوك الوطنية، وتظهر ميريام فارس لنفس المنتجع السكني الذي ظهرت به في رمضان الماضي ولكن بأغنية جديدة مع عدد آخر من النجوم.

سمير غانم ودلال عبد العزيز حاضران في رمضان رغم الرحيل

وانتهى أحد النجوم من تسجيل أغنية جديد لصالح مستشفى «500 500» ولكن لم يفصح عن اسمه حتى الآن، والإعلان عبارة عن صدقة جارية لسمير غانم ودلال عبد العزيز ويظهر في الإعلان ابنتاهما دنيا وإيمي.

ولـ حسين الجسمي نصيب من أغاني رمضان وذلك من خلال أغنية لإحدى شركات الاتصالات، وكذلك عمرو دياب الذي يكون نجما من نجوم إعلانات رمضان وبالتحديد النصف الثاني من رمضان.

كريم عبد العزيز ونيللي كريم يجتمعان في أحد الإعلانات

وبخلاف الأغاني فيظهر نجوم التمثيل في الإعلانات والبداية مع نيللي كريم وكريم عبد العزيز اللذين انتهيا من تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات، ويظهر معهما عدد من الفنانين.

وبالرغم من غيابها عن مسلسلات رمضان بسبب للمرة الأولى منذ عاميين، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها وضيق الوقت الذي منعها من التحضير، إلا أن ياسمين عبد العزيز تطل على الجمهور من خلال أحد الإعلانات الخيرية.