معرض أهلا رمضان 2022 في المنيا.. خصومات تصل لـ30%

يغطي معرض أهلا رمضان 2022 في المنيا كافة مراكز المحافظة، وتشمل: العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، بالشمال، وسمالوط ومدينة المنيا وأبوقرقاص في الوسط، ومركزي ملوي وديرمواس في الجنوب، إضافة إلى معرض بمدينة المنيا الجديدة، وجميعها مستمرة حتى نهاية شهر رمضان بهدف السيطرة على الأسعار ومواجهة الاحتكار.

ويقام معرض أهلا رمضان 2022 في المنيا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية لدعم جميع المواطنين وتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

خصومات للسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

ويضم معرض أهلا رمضان 2022 في المنيا، كافة السلع الأساسية ومنها الزيت والسكر والدقيق والأرز والزيوت ومنتجات الألبان وياميش رمضان، بنسب خصم تتراوح بين 20 و30%، مع مراعاة جودة المعروضات التي تلبي احتياحات الأسرة المصرية على مدار الشهر الكريم.

منفذ للحوم السودانية بسعر 100 جنيه للكيلو

وبجانب معرض أهلا رمضان 2022 في المنيا، افتتحت المحافظة منفذا لبيع اللحوم المدعمة بحي وسط مدينة المنيا ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، ومبادرة حياة كريمة تحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع التموين والطب البيطري وجمعية مواطنون ضد الغلاء، إذ يجرى طرح لحوم سودانية طازجة بأسعار مخفضة ويصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مواجهة غلاء الأسعار

ووضعت محافظة المنيا خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال التوسع في إقامة المعارض وشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لمنع استغلال التجار، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان وجهاز الخدمة لوطنية، وفروع مشروع جمعيتي وسيارات تموينية متنقلة تجوب كافة القرى.