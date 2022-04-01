«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية لـ2160 حالة بقرية ريحانة في أبوقرقاص

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات بالمجان

وأوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، يومي 28 و29 من مارس الماضي، بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل 40 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم إجراء «491 حالة جراحة و420 حالة أطفال و321 باطنة و137 قلب و114 نساء و210 أسنان و303 جلدية و104 حالة أنف وأذن و60 تنظيم أسرة».

كما تم إجراء 219 تحاليل مختلفة وعمل 37 حالة موجات صوتية، و2 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 150 مواطنا، وتم إجراء خلع أسنان 24 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 124 مواطنا، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة، وباقي العيادات داخل مقر الوحدة.