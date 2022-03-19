طلاب جامعة المنيا في زيارة ميدانية للمشروعات القومية بالصعيد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. كلنا نعمل من أجل مصر»، زيارة ميدانية لعدد من المشاريع القومية الكبرى بمحافظات الصعيد، لطلاب الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وإظهار الدور الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

زيارات أسبوعية للمشروعات القومية بالمنيا

تضمنت الزيارات الميدانية زيارة عدة مشروعات بمحافظة بني سويف، شملت زيارة محور عدلي منصور، ومحطة كهرباء بياض العرب ببني سويف، إحدى أكبر محطات العالم، وسيتم تنظيم زيارة أخرى في نهاية هذا الشهر لمشروع قناطر أسيوط الكهرومائية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، كما تقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتبها بالكليات بتنظيم زيارات ميدانية أسبوعياً للمشروع القومي للإسكان بمدينة المنيا الجديدة، ومستشفى الكبد الجامعي، ومحور سمالوط.

التعرف على المشروعات القومية والتنموية

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي على أهمية هذه الزيارات الميدانية في التعرف على المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها، وحجم التطوير والانجاز الذي تشهده مصر على أرض الواقع، بما يضيف إلى أمجاد الوطن وإنجازاته، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة، من شأنها زيادة فرص العمل للشباب، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات.

مصر تشهد عهداً جديداً من خلال دفع عجلة التنمية

وأضاف الدكتور عصام فرحات أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية الكبرى المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن مصر تشهد عهداً جديداً من خلال دفع عجلة التنمية، والإسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق، بما ينعكس إيجابياً على الوطن وتطوره الاقتصادي.

أشرف علي الطلاب ورافقهم خلال الزيارة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحسن سيد، مدير إدارة الاسر والاتحادات الطلابية، ومحمد صبحي، الاخصائي بالإدارة.