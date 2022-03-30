محافظ المنيا يبحث مع السفير البريطاني آليات دعم التعاون المشترك

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جاريت بايلي، سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلف.

إجراءات احترازية لمنع انتشار جائحة كورونا

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجهت العديد من التحديات خلال الفترات السابقة ويأتي في مقدمتها جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة العديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية على المواطن المصري.

وحضر اللقاء الدكتور ماركو يوسف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، الحاصل على جائزة«نيوتن مشرفة 2020» كأول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول «البيئة الميكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية».

اهتمام ودعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة

وأشار المحافظ، إلى أن صعيد مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص، حازت على اهتمام ودعم الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية الشاملة بعدد من القطاعات، بالإضافة إلى أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بما يساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية، تعمل على إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، حيث تحظى المنيا بمناطق سياحية تضم 4 عصور تاريخية، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والمنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري.

واستعرض «القاضي» مع السفير البريطاني أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، مضيفاً أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا .

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن بالغ سعادته عن زيارته لأرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، مؤكدا أن انطباعاته عن المنيا إيجابية جدا، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة.