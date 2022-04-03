مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنيا

يحرص المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام والشراب، والمغرب الذي يتناول فيه الجميع الإفطار، وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر اليوم في محافظة المنيا.

مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في محافظة المنيا

وحسب إمساكية محافظة المنيا لمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر اليوم في محافظة المنيا، ستكون صلاة الفجر اليوم الأحد عند تمام الساعة 4:19 دقيقة، الظهر 12:00، العصر3:31، المغرب 6:16، والعشاء عند تمام الساعة 7:33 دقيقة.

زيادة ساعات الصيام تدريجيا على مدار الشهر

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في محافظة المنيا، فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا على مدار شهر رمضان الكريم، إذ تقل ساعات الليل وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع آخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة، بينما يرفع آذان الفجر عند تمام الساعة 3:47 دقيقة في آخر أيام الصيام، إذ تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة.

معارض أهلا رمضان في المنيا

وأقامت محافظة المنيا 10 معارض أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، في جميع مراكز المحافظة وتشمل: العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي في شمال المحافظة، وسمالوط ومدينة المنيا وأبوقرقاص في الوسط، وملوي وديرمواس في الجنوب.

وتضم جميع المنتجات والدواجن واللحوم وسلع أساسية منها الزيت والسكر والأرز والدقيق وياميش رمضان بأسعار مخفضة، بهدف ضبط الأسعار، بالإضافة إلى سيارات تموينية متنقلة تجوب كافة القري والمراكز.

صلاة التراويح لمدة نصف ساعة بالمساجد

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتزام المصلين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الصلوات.