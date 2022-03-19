المنيا تنجح في السيطرة على أسعار السلع الأساسية.. السكر بـ10 جنيهات

نجحت محافظة المنيا في السيطرة على أسعار السلع التي قفزت بشكل عشوائي، بسبب جشع واحتكار بعض التجار، إثر نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الأجهزة المعنية إلى إقامة 6 معارض في مراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط وأبوقرقاص وملوي ومدينة المنيا، للسيطرة على الأسعار وضبطها، حيث يتم طرح سعر كيلو السكر بـ10 جنيهات، في الوقت الذي يتم تداوله بالأسواق بمبلغ يتراوح بين 13 و14 جنيهاً، كما سجل سعر كيلو الدقيق مبلغ 8 جنيهات.

معرض على مساحة 600 متر يضم 23 عارضاً

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنظيم 6 معارض بالتعاون مع الغرفة التجارية، منها معرض مقام على مساحة 600 متر، ويضم 23 عارضاً من مختلف الشركات التجارية، مشيراً إلى أن المعارض مستمرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكداً أنه يتم المتابعة المستمرة لمدى التزام المشاركين بالمعارض بقوائم الأسعار، وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية.

توفير لحوم ودواجن وخصومات تصل لـ30%

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على توفير كافة السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، والالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، وقال إن المعرض المقام بمدينة المنيا يضم جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان واللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها، مشيراً الى أن المعرض يقدم المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 20 و30%.

وأضاف المحافظ أن المعرض يأتي تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض، التي ستصل إلى 6 معارض بمراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط والمنيا وأبو قرقاص وملوي، إلى جانب الشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة، لضبط أسعار السوق، ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيراً الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة «كلنا واحد» و«أمان»، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع «جمعيتي»، والسيارات التموينية المتنقلة.