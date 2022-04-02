مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على «دائري المرج»

شهد الطريق الدائري بمنطقة المرج، حادث سير مروري، حيث انقلبت سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، والتحفظ على الجثث داخل المشرحة حتى يتم تسليمهم لذويهم.

تفاصيل الحادث

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إشارة من الإدارة العامة للمرور على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، انقلاب سيارة ميكروباص، وهو ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل المصابين للمستشفى.

كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.