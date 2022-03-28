عاجل.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير جنوب العريش

أنقذت العناية الإلهية 5 شباب وطفل من كارثة كبيرة، وذلك بعد وقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق الحفن جنوب العريش.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث سير بين سيارة نصف نقل، وسيارة ملاكي بطريق «الحفن» جنوب العريش، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين بينهم طفل صغير.

التحقيق في الحداث

فيما قامت قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة وكتابة المحضر الرسمي للوقوف على أسباب الحادثة، بعد استجواب المصابين وشهود العيان وإدارة مستشفى العريش العام، وجار استخراج تصريح الدفن للضحية.

وقال جهاد مصطفى، شاهد عيان من أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن سيارة نصف نقل يقودها تاجر انقلبت لتصطدم بكوم من الرمال وتنقلب أعلى سيارة ملاكي بها 5 شباب بينهم طفل صغير، وأنقذت العناية الإلهية المصابين من كارثة لوجود أنبوبة غاز بالسيارة، إلا أن الاصطدام لم يصل إلى مؤخرة السيارة حيث توجد الأنبوبة، وإلا حدثت كارثة محققة.

مصرع شخص في الحال ونقل الآخرين للمستشفى لتلقي العلاج

وقال مصدر بالإسعاف لـ«الوطن»، إن الانقلاب أدى لوفاة قائد السيارة النقل في الحال، وهو تاجر، وإصابة 5 شباب بينهم الطفل، جميعهم من مدينة الشيخ زويد، ونقلوا في سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش العام إن المصابين يعانون من كدمات وجروح في الوجه والصدر والعيون والجبهة، وتم عمل جميع الإسعافات الأولية لهم، وجاري خروج اثنين منهم من المستشفى، على أن يبقى الثلاثة الآخرون تحت الملاحظة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

ياسر على أبو خسائر، طارق عبد الهادي البطين، أحمد محمد أبو خسائر، جهاد مصطفى البطين، مصطفى جهاد البطين.