وفاة شخص إثر حادث سير بالطريق الدولي في وسط سيناء

لقى عامل بمصنع الأسمنت بوسط سيناء مصرعه إثر حادث سير على الطريق الدولي المؤدى إلى منطقة المصانع.

وقال مصدر بمستشفى العريش العام لـ «الوطن»، إن عامل بمصنع الأسمنت بوسط سيناء، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بعد صدمه بسيارة على الطريق السريع، وجار عملية استخراج الأوراق الرسمية وتصاريح الدفن بعد إغلاق محضر الواقعة والتحقيقات.

وأضاف المصدر أن الشخص المتوفى يدعى السيد علي نصار، وقد توفي إثر حادث سير بالقرب من منطقة الوسط من سيناء، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام بسيارة إسعاف.

جار نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بناء على رغبة الأقارب، بعد استلام تصريح الدفن والانتهاء من التحقيقات.

وفاة تاجر وإصابة 5 آخرين

كان لقي تاجر مصرعه وأصيب 5 من أهالي الشيخ زويد، جراء حادث سير بوسط سيناء، بعد اصطدام سيارة التاجر نصف نقل، بسيارة ملاكى تحمل الشباب الخمسة، والذين نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش العام، وتم دفن المتوفى بعد إنهاء الإجراءات، وخروج المصابين من المستشفى بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت بلاغًا بوجود حادث سير على طريق المقضبة الحفن جنوب مدينة العريش، منذ 5 أيام، على أول الطريق المؤدى إلى مناطق الوسط من سيناء.

وأغلقت الجهات المعنية المحضر بعد التحقيق مع المصابين وشهود العيان، وتم على إثر ذلك استخراج تصريح الدفن للمتوفى، الذي دفن بمقابر سوق الخميس بوسط مدينة العريش.