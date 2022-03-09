مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير بمنطقة التجمع

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب سيارتي ملاكي، وقع منذ قليل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير أمام إحدى المدارس التجريبية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل مدخل التجمع.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفرقة من الإدارة العامة للمرور، على الفور لمكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من المعاينة وفاة شاب في العقد الثالث من عمره بعد إصابته بنزيف داخلي في المخ، وإصابة فتاة تدعى «ن.ط» 30 عامًا بارتجاج في المخ، والشاب «أ.م»، 29 عامًا، مصاب بنزيف داخلي بالمخ والبطن وأيضًا إصابة الشاب «ذ.ع» بكسور متفرقة بالجسد وجرح قطعي بالجبهة الأمامية للرأس، جرى نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى لإسعافهم وتلقي الرعاية.

رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور

وتقوم فرق المباحث بالبحث في أسباب الواقعة لكشف ملابساتها، كما قامت فرقة من الإدارة العامة لمرور القاهرة برفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور عودتها لطبيعتها، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة التي استدعت شهود العيان الذين شهدوا الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ لتفريغها والتعرف على ملابسات الواقعة، وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات.