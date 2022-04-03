ما أفضل الطرق للتخلص من الكرش؟.. استشاري تغذية يوضح

الكرش من المشكلات التي تؤرق كثير من الناس، إذ تشوه التكوين الجمالي للجسم وخاصة عند السيدات والفتيات، ويجرب أصحاب المشكلة الكثير من الوصفات والحميات، لكن في كثير المرات لا تكون النتائج مرضية بشكل كاف، لذلك تحدث الدكتور هاني جبران استشاري التغذية والأمراض الباطنية عن أفضل الطرق للتخلص من الكرش.

أنواع الكرش

وفرق «جبران» بين نوعين من أنواع بروز البطن؛ أولها الناتج عن زيادة الغازات في الأمعاء ومشكلات القولون العصبي والتي يمكن اكتشافها عن طريق الأشعة، والنوع الثاني وهو الكرش الناجم عن زيادة الدهون وترهل العضلات في هذه منطقة البطن.

وعن أسهل الطرق للتخلص من الكرش، قدم استشاري التغذية النصائح التالية:

طرق لتخلص من الكرش

1- تقوية عضلات البطن:

بشفط البطن وممارسة الرياضة لأنه لكي يقل حجم البطن الكرش لابد من زيادة وتقوية الكتلة العضلية في هذه المنطقة، يقلل حجم الكرش.

2- الأكل الصح:

تقليل كميات الطعام وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير الصحية مثل الزيوت النباتية والكربوهيدات والسكريات.

2- الرقص:

الرقص الذي يعتمد على الحركة بشكل أساسي يعتبر نوع من الرياضة، وأي حركة للجسم من شأنها أن تسهم في زيادة الكتلة العضلية، وبالتالي زيادة معدل الحرق حتى ولو كان غسل السجاد أو القيام بأي عمل من الأعمال المنزلية.

3- شرب المياه بكثرة

والمياه بصفة عامة مهمة جدا للجسم لعمليات الأيض، وهي أساسية لأى عملية حيوية، كما أن شرب المياه بكثرة يقي من الإمساك، منوها بأن الجسم يحتاج نحو 3 لتر مياه على مدار اليوم، وخاصة في أيام الصيف، منوها بأن شرب المياه وسط الأكل لا يتسبب في حدوث الكرش.

4- تقطيع ومضغ الطعام جيدا في فمك قبل البلع

وعدم الإسراف في الأكل، وألا تتجاوز مدة الأكل 20 دقيقة.

5- ممنوع «الفري»

اليوم الفري أكذوبة، يمكن للشخص الحصول على وجبة فري فقط وليس على مدار اليوم.