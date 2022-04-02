شقيقة سعاد حسني عن إعلان «أورانج»: «كتر خيرهم إنهم افتكروا السندريلا»

شاهدنا في أول أيام شهر رمضان الكريم، رواجًا لإعلان شركة أورانج، على أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً «فيسبوك»، إذ عبروا عن ردود فعلهم تجاه الإعلان الذي جاء في قالب أقرب إلى محاكاة شخصية الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني، في أغنية الدنيا ربيع، إذ استخدموا روح الأغنية ولكن بعنوان «رمضانا ربيع»، وذلك نظرًا لتزامن شهر رمضان في بداية فصل الربيع.

شقيقة «سعاد حسني» تعلق على إعلان أورنج

وتعليقا على الإعلان، قالت جنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بإعادة إحياء ذكرى السندريلا خلال إعلانات شهر رمضان، ليشاهدها الجميع ولكن بصورة حديثة ومختلفة، موضحة أنها راضية تمامًا على اختيار الثلاثي الذي جسد السندريلا في الإعلان، وهن نيللي كريم ودينا الشربيني ومنى زكي، موضحة: «أنا راضية عن أدائهن في الإعلان، ولكن السندريلا تبقى في مكانة مختلفة، بس هما كتر خيرهن».

ووجهت «جنجاه» الشكر لكل القائمن على ذلك العمل الفني، لأنهم تذكروا سعاد حسني، في هذا الإعلان الرمضاني، مشيرة إلى أن الممثلات جسدن السندريلا في عدة أفلام في الإعلان، مثل فيلم صغيرة على الحب، وفيلم "خلي بالك من زوزو"، وفيلم "أميرة حبي أنا".

أبرز محطات السندريلا

وولدت سعاد حسني في حي بولاق بمحافظة القاهرة، لعائلة معظمها مارس الفن بمختلف أنواعه، فوالدها كان يعمل خطاطًا وأيضًا شقيقتها المطربة نجاة الصغيرة، ودخلت السندريلا عالم الفن منذ نعومة أظافرها، واكتشفها وقدمها لعالم السينما عبدالرحمن الخميسي، وحصلت على جوائز لأفلام عديدة أبرزها فيلم "الحب الذي كان" وفيلم "غروب وشروق"، وأيضًا قدمت مسيرة فنية كبيرة امتزجت بالغناء والتمثيل والاستعراض معًا لتجحز مكانة خاصة لدى متابعيها ومحبيها.