منى زكي ودينا الشربيني ونيللي كريم يعدن سعاد حسني للحياة في رمضان

أعادت النجمة منى زكي ونيللي كريم ودينا الشربيني، الفنانة سعاد حسني للحياة من جديد بعد مشاركتهن في إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى في حملة دعائية جديدة لشهر رمضان 2022.

نيللي كريم تشدو على لحن أغنية الجو ربيع

قدمت الفنانة نيللي كريم، كلمات جديدة على ألحان أغنية الجو ربيع، من فيلم أميرة حبي أنا، بينما قدمت دينا الشربيني كلمات جديدة على نغمات أغنية يا واد يا تقيل من فيلم خلي بالك من زوزو، وتختتم منى زكي الإعلان بأغنية أنا لسه صغيرة من فيلم صغيرة على الحب.

منى زكي تخرج من السباق الدرامي الرمضاني

يذكر أن منى زكي لم تشارك في الموسم الرمضاني الجاري بعد خروج مسلسلها لام شمسية من السباق الدرامي، وكان من المقرر أن تقدمه مع إياد نصار.

وتشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني بمسلسل فاتن أمل حربي، الذي تدور قصته عن الأحوال الشخصية للسيدات المطلقات، وترفع 14 قضية على زوجها، وهو من بطولة شريف سلامة ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت، وإخراج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسي، وإنتاج العدل جروب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتخوض دينا الشربيني في الموسم الرمضاني الجاري، مع الفنان محمد رمضان، بطولة مسلسل المشوار، الذي من المقرر عرضه حصريا عبر قناة دي ام سي، وهو من إخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد مجدي.