نيللي محمود عن «في بيتنا روبوت 2»: الكل بيجتهد عشان نقدم أفضل ما عندنا

كشفت الفنانة نيللي محمود، تفاصيل دورها الذي تقدمه خلال أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت»، موضحة: «أنها تجسد شخصية لبنى الزوجة التي تعاني من تصرفات زوجها باستمرار».

شخصية «لبنى» خلال أحداث «في بيتنا روبوت 2»

وتابعت الفنانة نيللي محمود، الحديث عن دورها، في مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»: «لبنى متزوجة وزوجها كل شوية بيكلم بنات وبتقفشه في جو كله كوميديا وضحك».

وعن كيفية ترشيحها لدور «لبنى»، في مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، قالت الفنانة الشابة نيللي محمود: «في البداية أنا قدمت دور في الجزء الأول من مسلسل في بيتنا روبوت، ولكنه لم يكن كبيرًا»، متابعة: «المخرج عجبه الدور جدًا خصوصًا إن كان فيه كيميا وتفاهم كبير ما بيني أنا وعمرو وهبة، ولما نجح الجزء الأول من المسلسل، والجمهور بدأ يطلب أنه يشوف لبنى وعلاء تاني، فكلموني وقالولي أنتي معانا في الجزء الثاني».

طاقة كبيرة بموقع تصوير في بيتنا روبوت 2

وأشارت نيللي محمود إلى أن أهم ما يميز مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، لذلك فإن الطاقة في موقع التصوير دائمًا كبيرة، في ظل وجود اجتهاد لكل شخص حتى يستطيع أن يقدم أفضل ما عنده.

وتطرقت الفنانة الشابة نيللي محمود، إلى الحديث عن النجم عمرو وهبة، قائلة: «التمثيل مع عمرو وهبة ممتع جدًا، ومن كتر ما هو متقن الشخصية، بحسه روبوت في الحقيقة، وساعات بتخض منه، وبسأل هو متقمص الدور إزاي كده».

ويشترك في تقديم مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: شيماء سيف، هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، وغيرهم من الفنانين، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.