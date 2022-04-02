أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 1 بطولة شيماء سيف في رمضان 2022

عُرضت اليوم السبت الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني في إطار كوميدي وتشويقي، حيث يظهر للمهندس يوسف منافس جديد في صناعة الروبوت، حيث ظهر منافس للذيذ هو متين.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت 2

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 باستيقاظ يوسف هشام جمال يوسف الذي نجح في نسخ الروبوت زومبا ولذيذ، لكنهم يسرقون منه، مما يجعله يشعر بالرعب، وفي نفس الوقت تشعر سارة بالتعب بسبب تناولها طعاما فاسدا.

وتدور أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، في إطار كوميدي، حيث تقوم زوما التي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف بزرع هجين من الفواكه، مثل الموزتفندي.

ويوقف يوسف الحوار ويخبرهم بأن لديه اجتماعا مهما مع مجموعة من المستثمرين، لتصنيع نسخ جديدة من الروبوت، ويحاول أن يستعد من خلال تقديم نفسه لزوجته سارة وزومبا ليخفف من التوتر قبل الاجتماع الحقيقي.

وتشعر سارة التي تقوم بدورها «ليلي زاهر» بالتعب، وتتوقع بأنها حامل، وتحاول أن تبحث عن طبيب.

ويقوم يوسف بإجراء الاجتماع مع المستثمرين، الذين يقوم بدوره الفنان القدير عماد رشاد، وخلال الاجتماع، ينتظر الجميع المهندس سامح، الذي يفاجئ الجميع بأنه قام بتصنيع روبوت مجسم العضلات، لتنتهي الحلقة في إطار تشويقي للأحداث فيما بعد.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 في تمام الساعة 6:30 مساءً على القناة الحياة ومنصة واتش ات، وهو من بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب.

ومسلسل في بيتنا روبوت 2 هو استكمال لأحداث الجزء الأول، فبعد نجاح المهندس يوسف في المسابقة العلمية، يحاول أن يطور مشروعه من خلال صناعة المزيد من أجهزة الروبوت لكن يظهر له منافس يتميز بالقوة اسمه متين، وتحدث بينهم مسابقات لتحديد الأفضل بينهم.