تعرض اليوم الحلقة الاولي من مسلسل «في بيتنا روبوت»الجزء الثاني، ضمن منافسات الأعمال الكوميدية هذا العام، وذلك بعدما حقق المسلسل نجاحا ملحوظ في العام الماضي، الذى عرض علي قناة «cbc»، وفي هذه السطور التالية تعرف علي مواعيد عرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، بطولة شيماء سيف الحلقة 1 والقنوات الناقلة.

وستكون مواعيد عرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، بطولة شيماء سيف الحلقة 1 والقنوات الناقلة، بدء من اليوم السبت تزامنا مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حصريا على شاشة قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 1 والقنوات الناقلة

وسيتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت2 فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساءا يوميا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، ومن تأليف عمرو وهبة، ومن إخراج هشام جمال.

أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

وتدور أحداث «في بيتنا روبوت 2»، في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

خريطة قناة الحياة في رمضان 2022

يذكر أن شاشة قناة الحياة ستشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية منها مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد امين، فتحي عبد الوهاب، محمد جمعة، وفاء عامر، رياض الخولي، محمود البزاوي، إسلام حافظ، أحمد النجار، هبة عبد الغني