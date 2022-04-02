إهداء الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» لروح دلال عبد العزيز

نشر الفنان هشام جمال على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يتضمن تتر مسلسل "في بيتنا روبوت"، وفاجأ الجمهور بوضع اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على تتر المسلسل.

إهداء المسلسل لدلال عبد العزيز

وجاء التكريم في بداية التتر كالاتي: "إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز".

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في الجزء الأول من مسلسل في بيتنا روبوت العام الماضي، الذي عرض علي شاشة قناة سي بي سي، ولقي نجاحا ملحوظا وتفاعل بين الجمهور.

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة هشام ماجد، ليلي أحمد زاهر شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، ومن تأليف عمرو وهبة، ومن إخراج هشام جمال.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت

ويستكمل المسلسل أحداث الجزء الماضي لقصة مهندس البرمجيات، قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية في إطار خيالي كوميدي.

وكان الجزء الأول تكون من 20 حلقة فقط، ولكن مع نجاح الجزء الأول، قرر صناع المسلسل استثمار ذلك النجاح ومد عدد حلقاته إلى 30 حلقة، وانضمام عدد من الفنانين وضيوف الشرف ومن بينهم سليمان عيد، دنيا ماهر، شيري عادل وغيرهم من الفنانين.