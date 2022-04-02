 سماح أبوبكر: مغامرات يحيى وكنوز هدفها ترسيخ الهوية لدى الأطفال

قالت الكاتبة الروائية سماح أبوبكر، إنها كانت تتمنى منذ سنوات مسلسل كارتون يخاطب الأطفال بشكل عصري ويحافظ على اللهجة المصرية المتميزة التي افتقدها الأطفال خلال متابعتهم أعمال مدبلجة تختلف عن اللهجة المصرية.

أبو بكر: هدفنا ربط الأطفال بالأحداث المصرية

وأوضحت «أبوبكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن أبطال مسلسل «يحيى وكنوز» من الأطفال يتكملون من بلغة سهلة وبسيطة مع سلوكيات جيدة في تعامل الشخصيات مع بعضها خلال المسلسل بشكل غير مباشر دون توجيه افعل أو لا تفعل، لافتة إلى أن المسلسل يستهدف ترسيخ الانتماء والهوية وربط الأطفال بالأحداث المصرية المهمة مثل موكب المومياوات.

وأشارت الكاتبة والروائية إلى ضرورة اصطحاب الأطفال في رحلة للمتاحف ليشعروا أنهم جزءا مهما في المجتمع وحاضرين لكل إنجازات الدولة المصرية، بالإضافة لوجود مغامرات حول الحضارة المصرية القديمة ضمن أحداث المسلسل، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديمها محتوى راقى ومهم للأطفال على مستوى الأعمال العالمية التي تمنينا وجودها في مصر.

أبوبكر: المسلسل مهم للأطفال والآباء

وأكدت الكاتبة الروائية سماح أبو بكر، أن أعمال الأنيميشن للأطفال مطلوبة ومهمة وتجتمع عليها الأسرة وتشاهدها، ويرى الأب والأم أنفسهما في الشخصيات المقدمة، ويستفيدان منها في التعامل مع أطفالهم بعد مشاهدة ردود أفعال الأطفال التي تخلو من التوجيه المباشر.

جدير بالذكر أن قناة «dmc» بدأت عرض مسلسل الأنيميشن «يحيى وكنوز» خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022، والذي يتناول قصة من كيمت والتي تعني الأرض السوداء وهو الاسم الذي أطلق قديمًا على مصر.

ويشارك في المسلسل الكرتوني عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد السقا والفنانة إسعاد يونس والفنان ياسر جلال والفنان سامي مغاوري والفنان أحمد العوضي.

ويعتبر مسلسل «يحيى وكنوز» من مفاجآت «dmc» خلال شهر رمضان، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها السقا مسلسل أنيميشن يتناول قصة تاريخية.