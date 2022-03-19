سماح أبو بكر: مسابقة قناة السويس للقصة تسهم في توسيع مدارك الأطفال وستُعقد سنويا

عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة التي نظمتها هيئة قناة السويس، في القصة القصيرة للأطفال وتحمل عنوان «القناة في عيونهم» بمبادرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث سلمت الكاتبة الجوائز وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين خلال الحفل الذي نظمته الهيئة بهذه المناسبة، مؤكدة أن اهتمام رئيس قناة السويس بالمسابقة يدل على اهتمام الدولة واهتمامه الشخصي بالأطفال، وقالت «مثلما يهتم الفريق أسامة ربيع بتوسيع وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس، يهتم بالتوازي بتوسع مدارك الأطفال، مشيدة بمقترح الفريق بتنظيم المسابقة بشكل دوري سنويا.

سماح أبو بكر: القناة تحرص على تنظيم رحلات للأطفال من المحافظات

وأضافت سماح أبو بكر لـ«الوطن»: سعدت بتنظيم المسابقة، وبإشرافي على لجنة التحكيم، وسعيدة بأن قصتى «قنال لا تعرف المحال» التي تتناول ملحمة تعويم السفينة «Ever Given» أحدثت صدى طيب عند الأطفال، خاصة بعد تنفيذ مجموعة ورش تدريبية على هذه الملحمة في مدارس المدن الثلاثة التابعة للقناة «الاسماعيلية، بورسعيد، السويس»، منوهة بأن «الأطفال في هذه المدن تفاعلوا مع القصة والملحة بشكل خاص، لأن أغلب الأسر في هذه المدن تقوم في معيشتها على قناة السويس، وأغلب الأسر لديها على الأقل أحد الأفراد من العاملين في الهيئة».

سماح أبوبكر: تلقينا 58 عملا في مسابقة قناة السويس للأطفال

وتابعت الكاتبة: ناقشت مع المسؤولين في الهيئة فكرة طرح المسابقة، وتحمسوا لها، والمسابقة شملت محافظات القناة الثلاثة من المرحلة الابتدائية والاعدادية، وتم اختياري مشرفة على لجنة التحكيم، وتلقينا 58 قصة تتناول ملحمة تعويم السفينة «Ever Given» وتهدف بالأساس لاكتشاف المواهب والانشغال بالقراءة والبعد عن الألعاب والأجهزة الالكترونية، وتم التوافق على تكريم جميع المشاركين واختيار 5 فائزين أوائل حصلوا على مبالغ مالية من الهيئة، معربة عن اندهاشها بمستوى ومواهب الأطفال وجودة كتابة القصص.

وأشادت سماح أبو بكر باهتمام الفريق أسامة ربيع بالمسابقة وبتكريم الأطفال بنفسه، وبرفع قيمة الجوائز، وتنظيم الحفل في مسرح المُحاكي، وقالت «أرى أن المسابقة علامة لاهتمام الدولة واهتمام الفريق شخصيا بالأطفال، خاصة أن الهيئة تهتم بالأطفال بشكل خاص من خلال الترحيب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس إلى القناة والقناة الجديدة والسفن وأفلام تسجيلية تحكي تاريخ القناة، وجولة في الأنفاق الجديدة تحيا مصر مع توفير مرشدين ووجبات».