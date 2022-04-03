مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية.. 2 رمضان

يواصل «الوطن» تقديم خدمة معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية، في اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل، وذلك تلبية لرغبة القراء الذين يحرصون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار، واغتنام ثواب الشهر الكريم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر من عام لآخر.

موعد أذان المغرب في القليوبية

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد في محافظة القليوبية طبقا لإمساكية شهر رمضان في المحافظة، إذ ينطلق أذان المغرب في 06:15.

فيما تأتي باقي مواقيت الصلاة، كالتالي:

ينطلق أذان الفجر اليوم الأحد في محافظة القليوبية في الساعة 04:14 ص.

الشروق يحين موعده في الساعة 05:42 ص صلاة الظهر 11:59 ص.

وأذان العصر في الساعة 03:31 م.

والمغرب الساعة 06:15 م.

والعشاء الساعة 07:34 م.

تكثيف أعمال التطهير والتعقيم في محيط دور العبادة

في سياق متصل، شنت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية في القليوبية والفرق التابعة للإدارات الصحية بمدن القليوبية حملة للتطهير والتعقيم بجميع دور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية، والرش بالكلور المخفف بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى، مقدما الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة القليوبية.