دعاء السحور في رمضان كما كان يردده النبي.. اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر

يتقرب المسلمون في شهر رمضان من كل عام إلى الله بالطاعات والصيام والدعاء، لذا يبحث الكثيرون منهم حول العالم عن دعاء السحور في رمضان للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل السحور بدقائق، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده، فهو وقت استجابة الدعاء، والمشروع عند السحور أن يسمي المسلم الله تعالى في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

دعاء السحور في رمضان

ويبحث المسلمون عن دعاء السحور في رمضان، ونشرت دار الافتاء عددا من الأدعية التي يكثر ترديدها عبر بوابتها الرسمية لها، وهي:

- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر ليولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ماتحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم

- اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وستركيا أبصر الناظرين.

- اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاةوسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.

فضل السحور في رمضان

وأوضحت دار الافتاء فضل السحور، اذ قال النبي صلى عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة»، كما أشارت إلى فضل الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام، وجاء في الحديث النبوي من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم منذنبه، كما جاء في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».