تكثر الاستفسارات حول الصلاة والأدعية في شهر رمضان، من بينها دعاء الشفع والوتر في رمضان مكتوب، إذا يسعى المسلمون كافة في هذا الشهر إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة، وتجنب المعاصي والذنوب، فالهدف الأسمى للمسلمين خلال شهر رمضان هو اغتنام ثوابه وفضله وألا يخرجوا منه خاسرين.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» سلسلة من الفتاوی والأدعية علی مدار شهر رمضان، يأتي على رأسها دعاء الشفع والوتر في رمضان مكتوب، إذ تقام صلاة الشفع والوتر ما بين صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، فصلاة الشفع يكون عددها زوجي في الركعات التي يقيم المرء بها ليله قبل الوتر، أما عن صلاة الوتر فهي ركعة واحدة يختم بها المسلمون قيامهم في الليل، ويكون عدد ركعات صلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ما استطاع إليه المرء سبيلًا في القيام.

دعاء الشفع والوتر في رمضان مكتوب

ومن أشهر الأدعية التي يرددها المسلمون في رمضان دعاء الشفع والوتر في رمضان مكتوب، فيما يأتي بعض الأدعية التي وردت في الشفع والوتر في شهر رمضان المبارك: «اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معـادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار، وكذلك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، إنك تقضي ولا يـُقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك».

أدعية مستحبة

وبخصوص دعاء الشفع والوتر في رمضان مكتوب، فيمكن ترديد الكثير من الأدعية المستحبة أيضا فيما يتعلق منها الأدعية الآتية:- اللهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، إنك تقضي ولا يـُقضى عليك. اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.

- نستغـفـُرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.

- ومتعنا اللهم بأسماعِنا وأبصارِنا وقـواتِنا ما أبقيتنا، واجعـلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا. ولا تجعـل الدنيا أكبرَ همِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبنا من لايخافـُك فينا ولا يرحمنا.