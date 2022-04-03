الهجرة تكشف تفاصيل أول برنامج تدريبي للمصريات بالخارج: لفئة من 25 لـ50 عاما

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة التخطيط وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تثمن دور المرأة في الداخل والخارج، لافتة إلى أن وزارة الهجرة بالتزامن مع اتجاه الدولة في دعم دور المرأة المصرية ونظمت مع المجلس القومي للمرأة في 2017 مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة لتسليط الضوء على المرأة في الخارج بالإضافة لحملة «ست بـ100 راجل» لتشجيع المصريات في الخارج على إبراز دورهن.

الفئات المستهدفة لأول برنامج تدريبي للمرأة المصرية في الخارج

وأوضحت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» مع الإعلاميين همام مجاهد وإيمان الحويزي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت أول برنامج تدريبي للمرأة المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير المهارات للمشتركات، وسيستمر التسجيل بشرط الحصول على مؤهل جامعي والإقامة بالخارج مع اجتياز اختبار القبول للفئة المستهدفة من 25 إلى 50 عاما.

مكرم: هدفنا تطوير مهارات المصريات في الخارج

وأشارت «مكرم» إلى أن الأكاديمية الوطنية من خلال برامجها المتخصصة خرجت نحو 28 ألف مستفيد، واهتم المصريون بالخارج ببرامج الأكاديمية وطالبوا بمشاركتهم بها، موضحة أن المرحلة الأولى من البرنامج الحالي تستهدف تطوير الذات وإثقال المهارات وإطلاع المصريات في الخارج على كافة القضايا والمستجدات في الداخل المصري للرد على كل الأخبار المضللة والزائفة التي تثار ضد مصر في الخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتعامل مع العديد من شرائح المصريين في الخارج باختلاف مكان إقامتهم، ويراعي عامل الاختلاف في تقديم البرامج وفقا للشريحة المتقدمة بما يناسب طبيعة إقامتهم، لافتة إلى أن وزارة الهجرة من أهم أدوراها إشراك المصريين في الخارج في الأعمال والمشروعات التي تقام في مصر مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف مشروعاتها في القرى المصرية.