ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022.. دايما عامر وراجعين يا هوى يستعينان بـ«مو»

جاء ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022 مميزا، إذ ظهر اسمه في أولى حلقات عملين دارميين هما مسلسل دايما عامر للفنان مصطفي شعبان ومسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي، وذلك في استمرار لظهور الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في دراما رمضان على مدار الأعوام السابقة.

ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022

ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022 لفت أنظار محبيه وجمهوره، حيث ظهر محمد صلاح ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوي من خلال مشهد لخالد النبوي الذي يجسد دور «بلغ أبو الهنا» والذي كان يشاهد إحدى المباريات لمحمد صلاح خلال تسجيله هدفًا لفريقه في الدوري الإنجليزي، وظل يهتف قائلا: «مو صلاح.. مو صلاح» بسبب فخره الكبير بنجم بلاده الذي احرز هدف.

مسلسل راجعين يا هوي من تأليف أسامة أنور عكاشة، والسيناريو والحوار لـ محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، ويشارك خالد النبوي في البطولة نور اللبنانية، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، سلمى أبو ضيف.

ظهور محمد صلاح في مسلسل دايما عامر

وكان الظهور التاني لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، في مسلسل دايما عامر للفنان مصطفي شعبان، حيث ظهر صلاح على جدران غرفة «عامر عبدالرزاق»، المشرف الاجتماعي بإحدى المدارس الخاصة الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بطل المسلسل، كما ظهر على شاشة التلفزيون.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد ثروت، نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، أحمد الشامي، لبلبة، وعدد من الوجوه الشابة، وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الطلبة والطالبات في المدارس منها التنمر ومعاملة المدرسين للطلبة ومعاملة الأهل لأولادهم.